San Cataldo, il 2 marzo musica e degustazione vini con l’evento “ʼ80/ʼ90 calici anni fa”: ospite il sommelier e docente accademico Luigi Salvo

Ritornare nel passato e assaporare forti emozioni con la serata evento “ʼ80/ʼ90 calici anni fa” dove a essere i protagonisti sono, appunto, gli anni ʼ80 e ʼ90, pronti a conquistare i palati con buon cibo e degustazione di vini, in compagnia della musica che si ascoltava in quegli anni.

L’appuntamento è previsto per domenica, 2 marzo, alle ore 20:30, all’enoteca Nero D’Avola – Corso Europa, 53 –, luogo di promozione enogastronomica e culturale, nonché enoteca pluripremiata, che da anni si impegna a comunicare il mondo del vino. L’evento vedrà come ospite Luigi Salvo, sommelier abilitato relatore, degustatore ufficiale A.I.S e docente accademico. Esperto di vini e anche commissario giudice concorsi enologici internazionali – tra i quali quello mondiale di Bruxelles –, Luigi Salvo racconterà dei vini pregiati degli anni ʼ80 e ʼ90, di cosa fermentava nelle cantine di quel tempo e del percorso di trasformazione che l’enologia ha intrapreso per arrivare ai giorni nostri, senza tralasciare la tradizione e, al contempo, affiancandosi alla modernità.

Organizzata da Michele Bonfanti, sommelier e titolare dell’enoteca Nero D’Avola, la serata riproporrà sì, la musica degli anni ʼ80 e ʼ90 grazie al maestro deejay Davide Miracolini, ma anche il cibo e il vino di quel tempo. “Mi piaceva l’idea di poter rivivere quegli anni che per molti sono stati indimenticabili e che speravamo non finissero mai – dice Michele Bonfanti –. E ovviamente di farlo attraverso il vino, il cibo e la musica proprio di quel tempo per ricordare i momenti della nostra vita vissuti come una favola.”

La serata evento sarà ricca di varie proposte di vino bianco o rosso, accompagnate da piatti speciali e gustosi, sullo sfondo di un’atmosfera calda e accogliente che incontrerà l’adrenalina della musica degli anni ʼ80 e ʼ90.

Ingresso su prenotazione: 0934 630813