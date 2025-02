Pokémon Day 2025, tutti gli annunci da Leggende Pokémon Z-A alle carte

(Adnkronos) – In occasione del ventinovesimo anniversario del franchise Pokémon, The Pokémon Company ha organizzato, come di consueto, una celebrazione in grande stile. L'edizione 2025 del Pokémon Presents ha riservato diverse sorprese. Tra gli annunci più significativi, spicca senza dubbio "Leggende Pokémon: Z-A", che ha chiuso la presentazione. Sono stati forniti nuovi dettagli su questo titolo, insieme a una finestra di lancio prevista per la fine del 2025 su Switch. L'avventura si svolgerà a Luminopoli, dove i giocatori potranno scegliere come Pokémon iniziale tra Chikorita, Tepig e Totodile. La città è al centro di un ambizioso piano di riqualificazione urbana ad alta tecnologia, con l'obiettivo di creare una convivenza armoniosa tra persone e Pokémon. In linea con il precedente "Leggende Pokémon: Arceus", i giocatori esploreranno vaste aree aperte, incontrando Pokémon selvatici da catturare o sfidare. Tuttavia, i combattimenti in "Leggende Pokémon: Z-A" presentano una maggiore profondità strategica: le mosse hanno una portata variabile e un'area d'effetto, rendendo il posizionamento un fattore cruciale. Le megaevoluzioni, inoltre, faranno il loro ritorno, aggiungendo un ulteriore livello tattico agli scontri. Il gioco sembra enfatizzare anche l'esplorazione verticale, con il giocatore che si muove agilmente tra i tetti e gli edifici di Luminopoli. I Pokémon selvatici si troveranno in aree denominate "zone selvagge", apparentemente accessibili in base al livello del giocatore o ad altri criteri. Queste zone saranno il fulcro degli incontri con i Pokémon. Il gioco introdurrà anche numerosi nuovi personaggi e altri elementi ancora da svelare. Un altro annuncio di rilievo è lo sviluppo di "Pokémon Champions" per Nintendo Switch, iOS e Android. Questo nuovo titolo si concentrerà sulle battaglie Pokémon online, permettendo ai giocatori di sfidarsi a livello globale. Sarà inoltre possibile collegare il gioco a Pokémon Home per importare i propri Pokémon preferiti nella propria squadra. Per quanto riguarda il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, l'applicazione "Pokémon TCG Pocket" riceverà il 28 febbraio un nuovo pacchetto di espansione a tema Arceus, chiamato "Luce trionfante". Sul fronte dell'intrattenimento, la serie "Pokémon Concierge" tornerà su Netflix a settembre 2025 con nuovi episodi. Nel frattempo, i primi quattro episodi sono disponibili gratuitamente su YouTube fino al 9 marzo. Infine, "Pokémon Unite" accoglierà nel corso del 2025 tre nuovi Pokémon giocabili: Suicune, Raichu di Alola e Alcremie. Mentre, "Pokémon Cafe Remix" celebrerà il Pokémon Day offrendo ai giocatori nuovi oggetti e costumi a tema. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)