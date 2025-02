“Non votare, spara”, imbrattato ufficio milanese di Klaus Davi

(Adnkronos) – La sede dell'agenzia di comunicazione di Klaus Davi è stata imbrattata questa notte con la scritta in vernice rosa "non votare spara", proprio sotto agli uffici del giornalista, in via Santa Sofia, nel centro di Milano. Proprio ieri un corteo di anarchici e propal ha sfilato per le vie di Milano percorrendo anche la strada dove si trova la sede degli uffici dell'agenzia di comunicazione e, a poca distanza, l'abitazione del giornalista. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)