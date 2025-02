Minibasket. Airam Caltanissetta e Icaro Santa Caterina vincenti si qualificano per la 2^ fase provinciale

L’ASD Airam e l’ Icaro di Santa Caterina si qualificano per la seconda fase del campionato provinciale esordienti di minibasket, classificandosi rispettivamente al primo ed al secondo posto. Un traguardo importante ottenuto con delle belle prestazioni che ora consente alle due formazioni di affrontare le squadre gelesi Ideal e Minibasket school che hanno superato la prima fase nel girone di Gela.

La competizione si fa interessante, visto che la squadra vincente avrà la possibilità di partecipare al Jamboree regionale, un evento molto atteso da tutti i minicestisti siciliani che offre tante opportunità per crescere e far vivere ai bambini un’esperienza unica ed indimenticabile.

A differenza dell’ASD AIRAM che ormai da diversi anni dietro la guida di coach Emilio Galiano raccoglie successi a livello provinciale, arrivando a competere con le migliori squadre delle categorie giovanili in tutto il territorio regionale , l ‘ ASD Icaro di Santa Caterina è una realtà emergente nel minibasket provinciale che grazie all’impegno e alla passione degli istruttori, Gianluca Rizza “Dj Extralarge “ e Giuseppe Messina “Missile” è stata in grado di far nascere e crescere il movimento cestistico in una piccola realtà ed ora raccoglie il frutto del buon lavoro svolto in palestra conquistando successi importanti.