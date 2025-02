Meloni: “Polemiche forzate non scalfiscono rapporto con Salvini”

(Adnkronos) –

"Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro rapporto. Con Matteo Salvini abbiamo affrontato tante battaglie insieme e continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi al rapporto con il leader della Lega, dopo la pubblicazione di alcune vecchie chat interne al partito Fratelli d'Italia in cui l'attuale vicepremier sarebbe stato definito "bimbominchia". "La stima nei suoi confronti è nei fatti: oltre a essere ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche vicepremier del nostro governo – aggiunge -. Un ruolo centrale per portare avanti le riforme e i progetti che servono alla Nazione". "Noi andiamo avanti, compatti, come sempre", conclude Meloni. La Lega definita nelle chat di Fdi un movimento senza onore che non mantiene le promesse? "Personalmente ho le spalle larghe, quando si critica invece un movimento unico, straordinario come la Lega, sicuramente mi infastidisco, il giudizio sull'onore non lo lascio decidere a nessun altro, abbiamo qualche decennio di storia, abbiamo 501 sindaci, abbiamo i governatori più apprezzati d'Italia e fra i più apprezzati d'Europa, quindi lascio giudicare ai cittadini chi mantiene le promesse o meno", dice Salvini rispondendo a una domanda a margine della presentazione alla Camera della pdl del partito sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. "Oggi noi offriamo all'intera maggioranza la possibilità di mantenere una promessa elettorale con onore", dice. "Che siano i fatti a parlare -chiede- poi, non sono un guardone, non sbircio le chat, non entro nella vita privata del prossimo, il fatto che io sia fidanzato con Maria Francesca non comporta ragionamenti politici di altro genere né mai mi permetterei di commentare la vita privata o le vicende private di nessun altro". "Sicuramente questi sgradevoli epiteti risalenti ad anni fa quando Lega e Fratelli d'Italia non erano insieme hanno un peso, se fossero fatti domani avrebbe un peso evidentemente diverso -avverte- . Io mi trovo molto bene in questa maggioranza, lavoro molto bene sia con Fratelli d'Italia che con Forza Italia". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)