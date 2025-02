Fedez, la stoccata di Lucarelli: “Corona? Potevi fermarlo prima, se mente denuncialo”

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli smonta il "vittimismo" di Fedez. Dopo le accuse di tradimento mosse dall'ex moglie Chiara Ferragni e le rivelazioni sulla presunta relazione extraconiugale con Angelica Montini, il rapper ha condiviso un lungo sfogo sui social che è stato contestato da Selvaggia Lucarelli.

Fedez ha fatto un passo indietro ammettendo le sue colpe: "Tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio (Corona, ndr). Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze". E proprio su questo punto si è soffermata la blogger, che ha replicato sulle Instagram stories accusando il rapper di riportare una narrazione poco coerente: "Falena (con questo termine si rivolge al rapper, ndr), è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi. E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne faceva", attacca Selvaggia Lucarelli. E continua: "Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante (così si rivolge a Fabrizio Corona, ndr) ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi. Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato il rinculo". Poi, Selvaggia Lucarelli punge Fedez e lo invita a denunciare l'ex re dei paparazzi se le dichiarazioni da lui riportate dovessero essere false: "E comunque se l’altro ha raccontato bugie e ha pubblicato chat, video e telefonate senza il tuo consenso, denuncialo. Hai denunciato me per 'bimbominkia' e chiedi 150 mila euro per mie dichiarazioni, sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)