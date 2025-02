Fascina ricorda Berlusconi a San Valentino: “Uniti per l’eternità”

(Adnkronos) –

Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi. Nel giorno di San Valentino, la deputata di Forza Italia ed ex compagna del Cavaliere, ha voluto dedicare un messaggio speciale a Berlusconi, scomparso nel giugno del 2023: ''Da sempre e per sempre insieme! Uniti per l'eternità". Questo è stato il messaggio d'amore che Marta Fascina ha consegnato ai social. Fascina ha postato sul proprio profilo Instagram una vecchia foto che la ritrae con il Berlusconi sorridente e con in braccio il fido cane Dudù. La dedica, scritta in stampatello maiuscolo è accompagnata una serie di emoticon con cuoricini e dalla sigla 'S&M', ovvero le iniziali della coppia. A fare da colonna sonora alla dedica d'amore, la canzone di Gigi D'Alessio, 'Una bellissima storia d'amore'. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)