Europa investe 200 miliardi di euro nell’intelligenza artificiale: nasce InvestAI

(Adnkronos) – L'Unione Europea ha lanciato un ambizioso piano di investimenti per rafforzare la sua posizione nel settore dell'intelligenza artificiale. Durante l'AI Action Summit di Parigi, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato la mobilitazione di 200 miliardi di euro per lo sviluppo dell'IA in Europa. Un elemento chiave di questo piano è la creazione di "gigafactory" per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Queste strutture, dotate di una potenza di calcolo senza precedenti (circa 100.000 chip AI, quattro volte superiore alle attuali strutture), consentiranno alle aziende europee, anche quelle di dimensioni più piccole, di accedere a risorse computazionali cruciali per lo sviluppo di modelli all'avanguardia. "Vogliamo che l'IA sia una forza per il bene e per la crescita", ha dichiarato von der Leyen. "Il nostro approccio si basa sull'apertura, la cooperazione e l'eccellenza. Ma dobbiamo accelerare. Ecco perché, insieme agli Stati membri e ai nostri partner, mobilitaremo capitali senza precedenti attraverso InvestAI per le gigafactory europee." L'annuncio dell'Unione Europea arriva a seguito dell'ambizioso progetto Stargate lanciato negli Stati Uniti, che prevede un investimento di 500 miliardi di dollari in infrastrutture AI. Questo piano, sostenuto da un consorzio di aziende tra cui OpenAI, Oracle e Softbank, mira a consolidare la leadership americana nel settore dell'intelligenza artificiale.

InvestAI sarà finanziato attraverso una combinazione di fonti, tra cui i programmi europei Digital Europe, Horizon Europe e InvestEU, e i fondi di coesione degli Stati membri. Questo approccio collaborativo tra pubblico e privato mira a creare un ecosistema di innovazione che possa competere a livello globale. L'Unione Europea ha sempre posto l'accento sullo sviluppo di un'intelligenza artificiale affidabile, etica e rispettosa dei diritti fondamentali. Le gigafactory, finanziate attraverso InvestAI, saranno fondamentali per garantire lo sviluppo di un'IA europea, caratterizzata da valori come la trasparenza, la responsabilità e la protezione dei dati personali.