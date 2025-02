Da Berrettini-Griekspoor a Nardi-Alcaraz: orari dei match di oggi e dove vederli

(Adnkronos) – Dopo la prestazione da favola contro Djokovic, Matteo Berrettini si prepara alla sfida contro Tallon Griekspoor agli ottavi dell’Atp 500 di Doha. Quello di oggi, mercoledì 19 febbraio, sarà un test importante per l’azzurro, attualmente numero 31 del ranking. In campo, subito dopo il romano, anche l’altro italiano Luca Nardi: per lui, il super confronto con Carlos Alcaraz. Tra Berrettini e Griekspoor c’è un solo precedente ed è tra l’altro molto recente. Due settimane fa, Matteo ha perso contro l'olandese (numero 45 del ranking) a Rotterdam (6-3 6-7 7-6). Quella a Doha è invece la prima sfida tra Nardi e Alcaraz. Il match tra Berrettini e Griekspoor all’Atp 500 di Doha è previsto intorno alle 16, dopo le sfide tra van de Zandschulp e de Minaur (che apre il programma di giornata alle 12.30), e tra Bergs e Medvedev. Subito dopo Matteo, toccherà poi a Luca Nardi, che affronterà Carlos Alcaraz intorno alle 18.30. I match di Berrettini e Nardi saranno trasmessi in diretta tv da Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Partite visibili anche in streaming su SkyGo e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)