Caltanissetta. Approvato all’unanimità in Consiglio comunale ordine del giorno a favore degli sfollati della palazzina di via Redentore

CALTANISSETTA. È stato approvato all’unanimità in consiglio comunale un importante ordine del giorno con il quale le famiglie in precedenza sfollate per via del rischio crolli di una palazzina in via Rendentore potranno essere ospitate nei B&B fino al prossimo 10 febbraio; inoltre è stato anche dato mandato all’amministrazione comunale di chiedere lo stato di calamità naturale alla Regione.

In precedenza, era stato presentato dal gruppo di opposizione un ordine del giorno per venire incontro alle famiglie sfollate che erano state convocate dalla Croce Rossa su delega del Comune per comunicargli che, essendo rientrata l’emergenza, dal 1° febbraio non gli sarebbero stati più distribuiti i pasti e dal 5 febbraio avrebbero dovuto lasciare i b&b e cercare casa per conto loro e a loro spese. Ovviamente le spese dei B&B nei quali molte famiglie restano per il momento a carico del Comune.

Dopo una sospensione che ha permesso un serrato confronto tra opposizione, maggioranza e amministrazione, sono state apportate modifiche all’ordine del giorno. Inseriti 2 emendamenti, della maggioranza. Il primo ha permesso di posticipare il tutto al prossimo 10 febbraio.

Il secondo ha dato mandato all’amministrazione comunale di chiedere alla Regione Siciliana di dichiarare lo stato di calamità naturale e affidare al Genio Civile l’incarico di fare tutti gli accertamenti necessari per verificare lo stato del sito, degli appartamenti e individuare le soluzioni più adeguate per far rientrare in sicurezza le famiglie in precedenza evacuate. Ovviamente, in caso di riconoscimento dello stato di calamità naturale, le spese non saranno a carico delle famiglie, ma della Protezione Civile regionale.

Gli emendamenti sono stati approvati all’unanimità, così come anche l’ordine del giorno integrato da questi emendamenti. Il presidente del consiglio Bruzzaniti ha espresso soddisfazione per il fatto che tutti i consiglieri abbiano manifestato convergenza sul punto dimostrando vicinanza verso i cittadini che, in questo momento, stanno patendo questo profondo disagio.