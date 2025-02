Bimba sbranata da pitbull, Bassetti: “Vietare alcune razze in case con bambini piccoli”

(Adnkronos) – I cani di razze mordaci dovrebbero essere vietati nelle abitazioni con bambini piccoli, bisognerebbe istituire un patentino per adottarli e obbligare all'uso di museruola e guinzaglio nei luoghi pubblici. Queste le regole che andrebbero introdotte secondo l'infettivologo Matteo Bassetti a seguito della tragedia di Acerra, dove una bambina di nove mesi è stata azzannata e uccisa dal pitbull di famiglia. "Una tragedia che poteva essere evitata – scrive Bassetti su X – dal momento che il cane assassino la scorsa estate sarebbe scappato dall'appartamento dove era custodito dalla famiglia della bambina, e avrebbe aggredito un altro cane che passeggiava nel rione in compagnia di una dog sitter. Fatti sconcertanti di fronte ai quali l'opinione pubblica si divide tra chi sostiene che 'sono cani troppo aggressivi, bisogna vietarli' e chi ribatte che 'il cane non ha colpa, la responsabilità è dei proprietari che non li educano e li trascurano'. Io non sono un esperto dell'argomento, ma amo i cani e penso che sul tema occorra intervenire con urgenza". Per Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, occorre regolamentare "particolarmente la detenzione di razze impegnative e mordaci per limitare la moda del momento: comprare o adottare un cane senza avere le competenze necessarie per gestire questi tipi di animali. Istituire una sorta di patentino per detenerli, vietarli nelle abitazioni dove risiedono bambini piccoli, oltre all'obbligo della museruola e del guinzaglio nei luoghi comuni o pubblici con sanzioni pesantissime per chi non segue le regole". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)