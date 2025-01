Tra creatività e sorrisi conclusa al plesso “Angeli” dell’I.C. Vittorio Veneto di Caltanissetta l’ultima giornata del progetto “Le Officine di Babbo Natale”

Conclusa questa mattina al plesso “Angeli” dell’IC Vittorio Veneto di Caltanissetta l’ultima giornata del progetto “Le Officine di Babbo Natale”, un laboratorio creativo che dal 21 dicembre ha coinvolto gratuitamente tanti bambini della città.

A guidare i bambini in molteplici attività l’associazione “Formazione Sicurezza” e la cooperativa sociale “La Salute” che hanno, anche, invitato il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, e l’assessore alle Politiche Sociali, Ermanno Pasqualino. Al culmine delle attività è stato allestito un piacevole e allegro spettacolo terminato in un momento di festa conclusivo.

“È stato molto bello vedere la gioia negli occhi dei bambini pienamente coinvolti in questo momento di festa, bisogna abituarli sempre più alla socialità – ha dichiarato il sindaco Tesauro.

Questo laboratorio ha permesso loro di socializzare e imparare, presentandosi come alternativa sana a un periodo che spesso i nostri figli trascorrono dietro a un cellullare o in compagnia di un mezzo digitale che li estromette dal confronto con l’altro. Ci tengo a precisare – ha continuato ‒ che Caltanissetta è una, non ci sono zone più importanti di altre. I bambini, in particolare, meritano di avere a disposizione gli stessi mezzi a prescindere dal quartiere di provenienza e di integrarsi senza i pregiudizi che disseminano gli adulti”.

Il campus natalizio ha permesso ai bambini di cimentarsi in laboratori di cucina, composizioni e attività creative, giochi di società e di vivere il periodo natalizio con gioia e serenità, in un ambiente sereno e con la presenza di animatori e personale competente.

Un laboratorio gratuito e aperto a tutti, concepito come autentico luogo di inclusione.

“Credo che questo aspetto di condivisione evidenziato dal sindaco sia il risultato più rilevante di questo progetto – ha commentato l’assessore Pasqualino ‒. Hanno partecipato tanti bambini, non solo del quartiere Angeli, ma anche di altre zone della nostra città. Un’armonia che ha contagiato anche le due associazioni coinvolte, che sin dal primo giorno hanno lavorato con un grande spirito di collaborazione per regalare ai più piccoli una versa esperienza di inclusione sociale e sano divertimento – ha proseguito ancora –. Stiamo organizzando molte altre iniziative con le stesse finalità per contribuire ad abbattere queste barriere e per rivitalizzare, non solo dal punto di vista strutturale e ambientale – ha concluso ‒ ma anche con l’aiuto dei bambini, dalle famiglie e delle associazioni, tutte le zone della nostra città”.

Il campus natalizio ha permesso ai bambini di cimentarsi in laboratori di cucina, composizioni e attività creative, giochi di società e di vivere il periodo natalizio con gioia e serenità, in un ambiente sereno e con la presenza di animatori e personale competente.

Un laboratorio gratuito e aperto a tutti, concepito come autentico luogo di inclusione.

Prezioso è stato anche il contributo dell’IPSIA “Galileo Galilei”, che ha messo a disposizione diversi studenti che si stanno formando nel campo dei servizi per la sanità e di assistenza sociale, in grado di supportare anche i bambini e ragazzi con disabilità.