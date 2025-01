Sonego, che salto nel ranking Atp: ora è 35esimo

(Adnkronos) – La stagione iniziata col turbo frutta a Lorenzo Sonego un salto in alto nel ranking Atp, + 20 punti e il numero 35 in classifica. L'ultimo ranking accreditato all'azzurro era il numero 55, ora si porta alle spalle di Flavio Cobolli (n. 34) e Matteo Berrettini (n. 33). Un grande balzo per l'azzurro, che con la prima qualificazione ai quarti di uno Slam (dopo la vittoria contro Tien agli ottavi degli Australian Open) vede ora da vicino la top 30. Sonego, che ora sfiderà l'americano Ben Shelton (testa di serie numero 21) ai quarti degli Australian Open, ha parlato così nell'intervista post-match: "Non so cosa dire, è un risultato incredibile. In questo torneo c'è un'atmosfera splendida, cerco sempre di fare meglio. Sto cercando di godermi ogni momento, mi concentro sul mio tennis senza pensare al prossimo avversario, che sarà tosto. Ora voglio solo godermi questo risultato". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)