Servizio Civile nella Nissa Rugby: 5 i posti per 2 progetti

CALTANISSETTA. Nel 2025 sono 5 i posti per l’opportunità di potere prestare il servizio civile nella Nissa Rugby. La società dello storico presidente Giuseppe Lo Celso rinnova, per il terzo anno, questa possibilità

I volontari saranno inseriti nell’ambito di due progetti: “lo sport a sostegno dell’inclusione sociale” (3 posti) e “sport e sostegno oltre le sbarre” (2 posti).

Sonia Orlando, operatore locale di progetto (OLP) sottolinea: “Il servizio civile è impegnarsi in un progetto e alla promozione dei valori fondativi, con azioni per le comunità e per il territorio. Il volontario costituisce la linfa vitale di molte società”.

La scadenza della domanda è fissata per le ore 14 del 18 febbraio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del Servizio Civile della Nissa Rugby Sonia Orlando o inviare un’e-mail a info@nissarugby.com