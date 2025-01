Serradifalco. Aggiudicati i lavori per realizzare area di verde pubblico in via Crucillà

SERRADIFALCO. Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di un’area di verde pubblico in un lotto di beni confiscati in via Crucillà all’ingresso sud del paese. Ad aggiudicarsi il bando di gara è stata l’impresa Diliberto Gero di Musssomeli che ha presentato un ribasso del 35,320% e, quindi, un’offerta economica pari ad un importo netto di 161.908,72 euro, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 13.288,74 euro, e Iva. E’ stata già trasmessa la documentazione di gara e le verifiche di legge a carico dell’impresa aggiudicataria, per cui si prevede che, quanto prima, potranno essere avviati i lavori per la realizzazione di questa area di verde pubblico.

L’opera è stata finanziata all’amministrazione Burgio per 345 mila euro con fondi del Pnrr Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione Europea – Next Generation e per 5 mila euro dal Comune in compartecipazione. L’area da destinare a verde pubblico è di 256 mq, ed è stata a suo tempo confiscata in quanto ritenuta provento di attività illecita.

È stata la Prefettura ad assegnare al Comune la gestione di questo bene. Il progetto, che è stato realizzato dal tecnico comunale arch. Salvatore Pullara, prevede la realizzazione di una piazzetta commemorativa delle vittime di mafia sopraelevata con gradoni. La piazza sarà poi abbellita con aiuole e giochi d’acqua. Previsto inoltre un murales dei giudici anti mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ad ulteriore abbellimento di una piazza che costituirà un autentico simbolo della legalità e della lotta alla mafia. Il progetto è già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2023- 2025.