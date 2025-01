Serie D. Una Sancataldese mai pericolosa sotto porta perde 2-0 con il Licata: gol di Minacori e Di Pace

Una Sancataldese non particolarmente esaltante, ha perso 2-0 contro il Licata. Al Dino Liotta i padroni di casa ci hanno messo tanta fame e tanta voglia di vincere un match che si presentava come autentica ultima spiaggia per gli agrigentini.

La Sancataldese non è riuscita a lasciare il segno in zona gol, ma soprattutto ha sbagliato troppi palloni senza mai riuscire a fare un tiro in porta. A sbloccare il match al 35’ contro la Sancataldese è stato Minacori. Il Licata, mettendoci tanto cuore e carattere, è riuscito a chiudere il match al 90’ con Di Pace nel contesto di una gara nella quale, in casa verdeamaranto, non è mancato l’impegno, come sottolineato dallo stesso tecnico Orazio Pidatella, ma è mancata l’incisività nel riuscire in qualche modo a rimettere in carreggiata una Sancataldese che, invece, non solo non è riuscita a pareggiare il confronto, ma è stata infilata nel finale di gara dalla rete del 2-0.

Certamente è mancata alla squadra del presidente La Cagnina la cattiveria sotto porta, ma anche la precisione nei passaggi. Insomma, una partita no che Calabrese e compagni devono archiviare in fretta anche perché il campionato incalza già con i prossimi impegni. A cominciare da quello di domenica prossima nel quale i verdeamaranto affronteranno l’Enna in un confronto molto delicato per la classifica. (foto di Vincenzo Bonelli Sancataldese Official)