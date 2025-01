Serie D. La Nissa si riscatta, batte 4-1 il Paternò e l’aggancia al 6° posto in classifica

Nissa vincente e convicente con il Paternò. I biancoscudati di mister Giovanni Campanella si sono imposti 4-1 sui paterniti in un derby siciliano che è rimasto inchiodato su un certo equilibrio solo fino a quando la Nissa non è ripassata in vantaggio su calcio di rigore con Diaz.

Prima di allora, Nissa in vantaggio con lo stesso Diaz, ma sprecona al massimo contro un Paternò che al 35′ è riuscito a pareggiare con Farinhas che ha risolto un batti e ribatti in area con una conclusione prepotente all’angolino.

C’è da dire che la Nissa del presidente Luca Giovannone ha disputato una gran bella gara sul piano della coralità mettendo spesso in difficoltà un Paternò nel quale s’è dato un gran da fare l’ex Retucci che le ha tentate tutte per provare ad aprire la difesa dei padroni di casa. Nissa in vantaggio al 10′ con Diaz che ha raccolto in area un invito di Semenzin, tra i migliori in campo anche oggi, battendo il portiere avversario. Dopo il pari le due squadre hanno chiuso il primo tempo sull’1-1.

Ripresa altrettanto elettrica, con Nissa e Paternò che ci hanno provato, ma la svolta è arrivata quando Semenzin è stato atterrato in area di rigore in un’azione che aveva visto Diaz servirgli palla orizzontalmente dentro l’area. L’arbitro non ha avuto dubbi e dal dischetto Diaz ha battuto il portiere ospite facendosi perdonare l’errore del match d’andata a Paternò quando aveva fallito un tiro dagli 11 metri.

Sull’onda del nuovo vantaggio la Nissa ha letteralmente spiccato il voo andando ancora a segno su autogol di Marino che ha battuto il suo portiere con una sfortunata deviazione, mentre il 4-1 è stato firmato ancora da Diaz imbeccato da un super Rotulo. Alla fine, tifosi in festa per una vittoria che ha permesso alla Nissa di aggganciare il Paterò al sesto posto. E domenica prossima grande appuntamento per i biancoscudati a Siracusa contro una compagine aretusea contro la quale la squadra di Giovanni Campanella dovrà dare il meglio di sè per provare ad uscire imbattuta dalla trasferta aretusea.