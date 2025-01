Salute. Passi avanti per Radioterapia e ampliamento ospedale Trapani

Ulteriori passi concreti per l’avvio dei lavori per la Radioterapia e dell’ampliamento dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. È stata pubblicata la delibera del direttore generale che certifica la positiva conclusione della verifica dall’organismo di controllo accreditato Conteco Check. “Questo permetterà all’Ingegnere capo del Genio Civile – ha detto il direttore generale dell’Asp, Ferdinando Croce – la conclusione dell’attività istruttoria, propedeutica al rilascio del parere tecnico sul progetto esecutivo. Un passaggio non solo formale di un percorso complesso.” Il Comitato che si batte per l’apertura della Radioterapia attesa da oltre quindici anni, ha affermato: “Finalmente, grazie al direttore Croce, le procedure sono state sbloccate. Seguiremo i prossimi step affinché il percorso si concluda felicemente e in tempi brevi”. Il nuovo padiglione dell’ospedale prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica con quattro elevazioni destinate ad ospitare, oltre alla Radioterapia, l’Unità di terapia subintensiva con 18 posti letto, 4 sale operatorie, l’Unità di chirurgia con 18 posti letto, 4 posti letto per Chirurgia toracica e 8 posti letto per la chirurgia vascolare. Infine sono previste una Unità di ortopedia e traumatologia con 24 posti letto e una di chirurgia pediatrica con 7 posti letto. Le risorse finanziarie, già a disposizione dell’Asp, ammontano a oltre quaranta milioni di euro. (ANSA).