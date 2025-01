Romano (NM): “Vanno aiutate le famiglie meno abbienti con un animale da compagnia”

“La legge 11 febbraio 2022 ha stabilito che lo Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali: la presenza degli animali nelle case degli italiani continua a registrare un progressivo aumento. Secondo il Rapporto Eurispes 2024, in quasi una casa su quattro troviamo almeno un animale da compagnia, mentre il 37,3% dei cittadini possiede uno o più animali domestici. Le spese da affrontare per la cura ed il mantenimento dei propri animali domestici sono variabili e possono raggiungere importi che gravano in misura consistente sulla situazione finanziaria delle famiglie”.

Lo afferma l’on. Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati nel question time alla Camera.

” La legge di Bilancio per l’anno 2025 – prosegue Roomano – ha rinnovato una detrazione pari al 19% sull’IRPEF per le spese veterinarie sostenute, entro un limite massimo di spesa di 550 euro all’anno, dai proprietari di animali da compagnia. Chiediamo al ministro della Salute quali ulteriori iniziative intenda assumere al fine di promuovere misure strutturali che garantiscano la cura degli animali da parte delle fasce meno abbienti della popolazione. Il servizio del veterinario di base – che gli istituti zooprofilattici potrebbero assicurare – ha concluso Romano – darebbe una risposta ad un’esigenza reale anche per scoraggiare il fenomeno dell’abbandono di animali”.