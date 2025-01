Mutui, Vassena “Intesa Sanpaolo leader in Italia con il 26% del mercato”

ROMA (ITALPRESS) – “I recenti tagli dei tassi da parte della Bce e i prossimi che ci aspettiamo già nel primo semestre stanno contribuendo a creare un clima di fiducia che alimenta la ripresa della domanda di mutui da parte delle famiglie e dei privati. Dal nostro osservatorio della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, emerge che il 99% della nostra clientela continua a prediligere il tasso fisso, ma la manovra monetaria porterà opportunità anche per il mercato del tasso variabile”. E’ quanto sottolinea Claudia Vassena, executive director Sales&Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo nel suo intervento a Sportello Italia di Rai Radio1. “Abbiamo una posizione di leadership – aggiunge – nel mercato nazionale dei mutui con una quota del 26% sul totale e, in particolare per il 2025, guardiamo con grande attenzione ai cosiddetti mutui green e alla fascia dei giovani per facilitare l’acquisto della prima casa anche per i lavoratori precari grazie a scadenze molto lunghe fino a 40 anni che rendono la rata del mutuo sostenibile e spesso più conveniente di un affitto”.

