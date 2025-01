Mazda CX-80: eleganza, tecnologia e prestazioni da SUV Premium

(Adnkronos) –

Mazda CX-80 rappresenta l’essenza del lusso in formato SUV.

Con una lunghezza di 4,99 metri, larghezza di 1,89 metri e altezza di 1,71 metri, la nuova Mazda CX-80 offre un generoso spazio interno grazie a un passo di 3,12 metri. Il bagagliaio ha una capacità che varia dai 437 litri fino a un massimo di 1.987 litri. Il design del CX-80 si distingue per le linee scolpite e il frontale imponente, sottolineato dalla griglia distintiva e dai gruppi ottici di ultima generazione. Il profilo laterale è arricchito da dettagli cromati attorno ai finestrini, che enfatizzano la presenza della terza fila di sedili. La parte posteriore, con scarichi nascosti e fanali a forma di "L", dona un look sofisticato, perfettamente in linea con il segmento premium. Nonostante le dimensioni, la Mazda CX-80 garantisce facilità di manovra grazie al sistema di telecamere a 360° e alla tecnologia See-Through View, che offre una visuale completa dell’area circostante sul display interno. All’interno, la qualità dei materiali è straordinaria. Nell’allestimento Takumi, troviamo rivestimenti in pelle Nappa bianca e inserti in legno d’acero, combinati con tecnologie all’avanguardia, come il display digitale da 12,3 pollici per la strumentazione, l’infotainment e l’head-up display. La configurazione modulare consente di ospitare fino a sette passeggeri in totale comfort. La gamma motori include due opzioni: • e-Skyactiv PHEV, un sistema ibrido plug-in con motore benzina 2.5 litri e motore elettrico, per una potenza complessiva di 327 CV e 500 Nm di coppia. • e-Skyactiv D, un diesel sei cilindri da 3.3 litri con 249 CV e 550 Nm, supportato da un sistema mild hybrid a 48V. La Mazda CX-80 combina eleganza, tecnologia e prestazioni per chi cerca un’esperienza di guida superiore. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)