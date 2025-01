Luca Tommassini chi è: dalla relazione con Heather Parisi all’operazione al cuore

(Adnkronos) –

Luca Tommassini sarà ospite oggi 19 genanaio di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk show del weekend in onda alle 16:00 su Canale 5. Il coreografo e direttore artistico parlerà della delicata operazione al cuore che ha dovuto affrontare proprio recentemente. Luca Tommassini nasce il 14 febbraio del 1970 a Roma e scopre la passione per il ballo già nei primi anni di vita. Si iscrive alla scuola di danza di Enzo Paolo Turchi e a 12 anni inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, diventando una star sia per il piccolo che il grande schermo. Diventa primo ballerino nella trasmissione di Pippo Baudo 'Festival' e, nel 1993, si trasferisce negli Stati Uniti. Negli Usa Tommassini ottiene un successo immediato, diventando uno dei ballerini di Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, Diana Ross, Kylie Minogue. Ottenuta la qualifica di coreografo, collabora ai videoclip di Katy Perry, e in particolare a ‘It’s Raining Men’ di Geri Halliwell. Mentre in Italia, Tommassini lavora a stretto contatto con Laura Pausini, Claudio Baglioni, Tiziano Ferro e Paola & Chiara. Diventa coreografo e direttore artistico nei talent show X Factor e Amici di Maria De Filippi e dal 2022 al 2024, Tommassini, ha diretto il corpo di ballo di Viva Rai2!, lo show di Fiorello. Tra il 1991 e il 1992 Luca Tommassini ha avuto una relazione con la ballerina Heather Parisi. E sulla sua bisessualità, in un'intervista al Corriere della sera ha detto: "Io non mi sento obbligato a fare nessun coming out. Ho amato uomini e donne. Mio padre quasi ci ammazzava a me e mia madre perché mi vedeva 'diverso', e io è da quando sono piccolo che lotto per essere libero. E devo dire grazie a mamma, che è finita in coma per difendermi dalle botte di papà”, ha raccontato il coreografo. Luca Tommassini ha raccontato – sempre al Corriere della Sera – di aver avuto una dipendenza dalle droghe, nel periodo in cui ha lavorato con Whitney Houston: “Lavorare con lei fu importante ma un inferno. Crack, cocaina, crystal meth: erano tutti sempre strafatti, più della metà sono morti. Compresa lei”, ha raccontato. Tommassini confessa di essersi salvato dal tunnel delle droghe grazie a Heather Parisi: “Mi chiamò per propormi uno spettacolo insieme in Italia. Accettai subito”. Il ballerino e coreografo ha ricordato anche quando nel 1994 Madonna gli propose di fare un figlio insieme. “Desiderava averne ma non in coppia. Ma io volevo una famiglia mia. Allora lo propose al suo personal trainer Carlos Leon, che un po’ mi somigliava. Lui accettò. Ed è nata Lola". Tommassini ha subito recentemente una delicata operazione al cuore, con cui gli è stata ricostruita la valvola mitrale. "A un certo punto ho iniziato ad avere degli scompensi psico-fisici piuttosto forti. Ma non potevo fermarmi. Finché un giorno Fiorello, che per me è famiglia, mi mette una mano sul braccio, come fa lui, mi guarda e mi dice: 'È il cuore' e 'ti ho già prenotato l’appuntamento con il mio cardiologo'. E ci sono andato, altrimenti si arrabbiava". Dopo la visita, l'operazione a Natale. A causa dei dolori post operazione, i medici hanno provato a somministrargli il Fentanyl: “Ho urlato ancora più forte: 'Non datemelo, ho sepolto troppi amici per il Fentanyl'. Io stesso ne sono dovuto uscire, dopo un’operazione che mi fecero a Los Angeles. Ne diventi subito dipendente. È la droga peggiore perché è legale", ha commentato Tommassini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)