Diocesi di Caltanissetta. Giornata della Vita Consacrata, il 2 febbraio santa messa del Mons. Mario Russotto

Domenica 2 febbraio 2025, ricorre la Festa della presentazione del Signore al Tempio; in questa festa, San Giovanni Paolo II istituì la giornata della Vita Consacrata, quale invito a riscoprire la bellezza della speciale consacrazione al Signore come dono per la Chiesa e per il mondo. La celebrazione di questa Giornata, quest’anno ricorre la XXIX, vuole anche rilanciare l’impegno dei consacrati nel loro proprio apostolato, in comunione con il proprio vescovo e con il Pastore della Chiesa Universale.

Da alcuni anni in Diocesi questa Giornata si celebra presso la chiesa del Monastero della Sorelle Povere di Santa Chiara, quale espressione di ulteriore vicinanza a queste suore di speciale consacrazione, che fanno della propria vita un’oblazione di servizio orante per la Chiesa. Il tema di quest’anno è La cura della speranza, una particolare declinazione della proposta tematica del Giubileo che stiamo vivendo.

Alle ore 10.00 quindi, con la benedizione delle candele – come sappiamo la Festa è detta anche “candelora” – S.E. Mons. Mario Russotto, tra l’altro delegato regionale per la Vita Consacrata, inizierà la liturgia e celebrerà la Santa Messa alla presenza del popolo di Dio e dei consacrati che vi prenderanno parte.