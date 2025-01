Crolla vecchia abitazione nel Catanese, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Una vecchia costruzione in stato di abbandono è parzialmente crollata sulla strada prospiciente via Pietro Micca, ad Adrano, nel catanese. Un’auto in sosta è rimasta coinvolta nel crollo mentre una donna con due bambini era appena transitata nella stessa area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo avere verificato che non ci fossero persone coinvolte nel crollo, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e transennarla, in attesa di eventuali ulteriori determinazioni di competenza del Comune.