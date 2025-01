Conte “Avanti con fiducia, rispetto tutti ma non temo nessuno”

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “Manca una partita per arrivare a metà del percorso. Quello che abbiamo fatto fino adesso ci deve dare fiducia e ci deve dare autostima per andare avanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Ci saranno partite più semplici e altre meno semplici. Domani contro la Fiorentina sarà una partita molto impegnativa considerato che la squadra di Palladino sta facendo molto bene”. Antonio Conte ha chiara in mente la difficoltà del primo impegno del 2025. Il suo Napoli fa visita alla Fiorentina nell’anticipo del sabato (ore 18) in un turno in cui le rivali, dall’Atalanta all’Inter senza dimenticare Milan e Juventus, sono impegnate altrove. “Giochiamo prima, ma mettere pressione all’Inter o all’Atalanta è molto difficile. Pensiamo a noi stessi, mettiamo punti in cascina perchè a fine campionato ci serviranno. Le nostre avversarie sono dei top club. L’Atalanta ha raggiunto un livello alto dopo aver vinto l’Europa League. Ho sempre rispetto degli altri ma non temo nessuno. La Fiorentina sta facendo benissimo, produce molta velocità durante la partita. Ha calciatori forti in campo aperto. Stanno facendo molto bene. Noi dobbiamo cercare di dimostrare che nei momenti difficili come questi il lavoro può sopperire alla mancanza di tre giocatori importanti”. Già, la sfida del Franchi aumenta di difficoltà anche a causa delle assenze. “E’ stata una settimana con qualche intoppo. Politano non è l’unico, non c’è neanche Kvaratskhelia. Gli imprevisti, gli infortuni, fanno parte della stagione. Finora siamo stati bravi a sopperire alle assenze. Quando è capitato con Lobotka siamo stati bravi con Gilmour. Lo stiamo facendo con Buongiorno. Lo abbiamo fatto con Kvara in precedenza. Ora ha un affaticamento muscolare. E a questo giro c’è da sopperire anche all’assenza di Politano. Cercheremo con il lavoro di squadra di fare meglio. Spinazzola può essere una soluzione? Nasce ala, può essere un’opzione in questo momento”. Sulla panchina dei viola c’è Raffaele Palladino, i due si conoscono bene, c’è stima reciproca e la condivisione di un percorso che li ha visti protagonisti sia da calciatori che da tecnici. “Palladino ha avuto belle parole per me? Quando è arrivato alla Juventus stavo spendendo gli ultimi anni di carriera da calciatore. Ha bruciato le tappe a livello di allenatore. E’ passato dalla Primavera alla prima squadra del Monza. Ha fatto uno step in avanti andando alla Fiorentina. Gli auguro il meglio sempre dopo la partita che giochiamo noi. Sta dimostrando di essere un bravo allenatore. Se siamo in testa alla classifica parziale bisogna dire che si lotta per lo scudetto. Palladino poi è napoletano. Siamo contenti di stare lassù e trovare allenatori che dicano questo”.

