Campofranco. Ripristinato l’orologio della torre campanaria della Chiesa Madre

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha annunciato completamento dei lavori di ripristino dell’orologio della torre campanaria della Chiesa Madre S. G. Evangelista, situata in Piazza Crispi. Questo importante intervento segna la risoluzione di una problematica che si protraeva da sei anni, durante i quali l’orologio, pur mantenendo la funzionalità delle campane ogni quarto d’ora, presentava le lancette completamente ferme.

Dopo diversi ma vani tentativi di riparare il meccanismo originale, l’Amministrazione Nuara ha optato per una soluzione definitiva e tecnologicamente avanzata. L’intervento, realizzato dalla ditta specializzata “Manutentori del tempo” di Trapani, è stato completato in tempi record, richiedendo meno di 24 ore per il ripristino completo della funzionalità.

Il nuovo sistema, con un investimento di circa 5.000 euro, include diverse innovazioni significative, tra cui l’implementazione di un sistema di controllo digitale radio controllato, l’installazione di una nuova illuminazione Led per i quadranti che garantisce visibilità ottimale nelle ore notturne, posizionamento di faretti Led nel vano campanile, sostituzione completa del movimento meccanico e delle lancette e installazione di un’antenna radioricevente Dcf per la sincronizzazione automatica dell’ora.

Questo intervento – conclude una nota dell’amministrazione comunale – si aggiunge alla lista di problematiche storiche risolte dall’Amministrazione Nuara, dimostrando l’impegno concreto nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio comunale. L’orologio, oltre a svolgere la sua funzione pratica, rappresenta un simbolo importante per la nostra comunità, e il suo ripristino contribuisce significativamente al decoro urbano del centro storico di Campofranco.