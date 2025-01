Caltanissetta. Operazione “Alto Impatto”, eseguiti controlli agli autocarri che trasportano animali vivi: sanzionati diversi trasportatori

La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito delle direttive compartimentali, ha eseguito l’operazione “Alto Impatto” del Ministero dell’Interno, incrementando i controlli degli autocarri che trasportano animali vivi sui tratti di strada statale ed autostradale di competenza. Gli equipaggi della Sezione Polizia Stradale, nel corso della scorsa settimana, hanno controllato numerosi conducenti di autocarri, una decina dei quali trasportava animali vivi in modo irregolare, che sono stati sanzionati amministrativamente. I poliziotti hanno accertato che su diversi mezzi di trasporto animali, i conducenti non erano in regola con la documentazione necessaria, poiché privi del tutto o perché incompleta e, in alcuni casi, non erano in possesso della prevista autorizzazione al trasporto. Il potenziamento dei controlli di legalità di tutta la filiera del trasporto animali serve sia a garantire la sicurezza alimentare sia ad accertare episodi di maltrattamento degli animali.