Caltanissetta, la proposta del Partito Democratico: “Cittadinanza onoraria ai minori stranieri”

Il Partito Democratico di Caltanissetta lancia una proposta in merito ai minori stranieri, proponendo di riconoscergli la cittadinanza onoraria.

“Il dibattito politico e parlamentare degli ultimi mesi è stato animato dalla legge nazionale che regola l’accesso alla cittadinanza, da ultimo anche in ragione di un quesito referendario proposto per la sua revisione.

Anche alcune amministrazioni locali hanno promosso iniziative volte ad affermare una diversa accezione della cittadinanza, il Comune di Bologna – ad esempio – ha previsto il riconoscimento della “Cittadinanza onoraria” ai minori stranieri residenti in quella città, sia nel caso in cui siano nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti, sia nel caso in cui siano nati all’estero ma abbiano completato almeno un ciclo scolastico o di formazione nel nostro Paese.

Caltanissetta è una città caratterizzata da una significativa presenza di persone con retroterra migratorio e prive della cittadinanza italiana, donne e uomini che spesso hanno saputo offrire grandi esempi di sensibilità civica ed umana. Basti pensare ad Adnan Siddique, giovane pakistano che ha vissuto a Caltanissetta e qui è stato barbaramente assassinato nel 2020, pagando con la vita la sua determinazione nel denunciare lo sfruttamento di suoi connazionali.

Il carattere sempre più multiculturale della nostra città pone quindi nuove sfide che le istituzioni locali hanno il compito di non ignorare, adottando ogni iniziativa utile ad evitare ghettizzazioni, marginalizzazioni e discriminazioni.

Per tali ragioni il Partito Democratico di Caltanissetta intende proporre una revisione dello Statuto Comunale che consenta di riconoscere la Cittadinanza onoraria e ai minori nati in Italia da genitori stranieri e regolarmente soggiornanti a Caltanissetta o nati all’estero ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano.

Allo stesso tempo, si intende proporre l’istituzione di una Consulta permanente per la rappresentanza delle persone con cittadinanza straniera, anche mediante una revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento sulla partecipazione e la promozione di un’attività formativa volta a diffondere tutte le informazioni utili al conseguimento della cittadinanza italiana ai 18 anni per coloro che ne hanno diritto stando alle disposizioni della normativa del 1992, e al contempo informare i soggetti che non sono tutelati dalla normativa vigente su quelli che sono i loro diritti e doveri.”

Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli – Partito Democratico di Caltanissetta