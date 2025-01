Caltanissetta. Il 6 gennaio il Club Amici dell’Ondulato propone un laboratorio ornitologico per i più piccoli

CALTANISSETTA. Il Club Amici dell’Ondulato ha in serbo un’iniziativa unica per celebrare l’Epifania, unendo tradizione, creatività e amore per l’ornitologia. Il 6 gennaio, a partire dalle ore 19, presso il ristorante Sale & Pepe in via Gigino Gattuso 43 a Caltanissetta, si terrà un laboratorio ornitologico dedicato ai più piccoli.

Accompagnati con esperienza da Barbara Messineo, i bambini avranno l’opportunità di partecipare a un laboratorio creativo utilizzando materiali riciclati. L’attività non solo stimolerà la fantasia e la manualità, ma offrirà anche un’occasione per avvicinarsi al mondo degli uccelli e comprendere l’importanza della sostenibilità ambientale. Come da tradizione, non mancherà un tocco di dolcezza: ogni bambino riceverà una calza speciale in occasione della festa della Befana.

Michael Gabriel Miccichè, presidente del Club, si è detto entusiasta dell’iniziativa: “Siamo molto soddisfatti di poter offrire un evento che unisce educazione, divertimento e attenzione per l’ambiente. Ringraziamo Barbara Messineo per il suo prezioso contributo e invitiamo tutte le famiglie a partecipare.”

Il 2024 è stato un anno di grandi traguardi per il Club Amici dell’Ondulato. La partecipazione di oltre 700 animali alla mostra specialistica del club, con un tesseramento di oltre 60 soci che si estende da Nord a Sud allevatori di ondulati che rappresentano numeri significativi all’interno della Federazione Ornicoltori Italiani. Questi successi sono uno stimolo per un 2025 ricco di iniziative volte a divulgare la passione per l’ornitologia. L’evento promette di essere un momento indimenticabile per grandi e piccini, all’insegna della scoperta e del divertimento. Non perdete l’occasione di partecipare a questa splendida iniziativa!