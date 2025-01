Caltanissetta, gli studenti dell’I.T.E.T. “Rapisardi – Da Vinci” alla scoperta dell’economia circolare a Prato

Catalizzatori di Futuro: Gli Studenti dell’I.T.E.T. “Rapisardi – Da Vinci” alla Scoperta dell’economia circolare a Prato

Nella settimana dal 20 al 24 gennaio, gli alunni delle classi 5 A AFM, 5 B AFM e 5 A SIA, dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta, hanno vissuto un’esperienza formativa e orientativa senza precedenti a Prato. Il soggiorno è stato parte integrante delle attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) previste nel loro percorso di studi.

Il viaggio ha offerto agli studenti un’opportunità unica di esplorare il mondo della Green Economy e della sostenibilità, attraverso una serie di attività coinvolgenti e stimolanti. Il cuore dell’esperienza è stata la visita ad un’azienda tessile del distretto di Prato. Gli studenti e le docenti accompagnatrici sono stati accolti calorosamente all’interno della Nova Fides, azienda tessile fondata a Prato negli anni 60, che è leader nella produzione tessile sostenibile ed innovativa. Durante la visita, gli studenti sono stati accompagnati attraverso tutti i passaggi della produzione, dalla ricerca della materia prima alla produzione finale, per giungere alle attività di marketing. L’azienda vanta anche prestigiose collaborazioni con marchi britannici quali Next e Marks&Spencer, molto attenti alla innovazione, sostenibilità ed alta qualità dei prodotti.

Ma l’esperienza non si è limitata solamente alla visita in azienda. Gli studenti hanno anche avuto modo di incontrare e confrontarsi con loro pari, frequentanti l’Istituto professionale “Marconi” di Prato, guidato dal Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Cipriani. L’Istituto Marconi è la sede del laboratorio “Progetto Bici”, un laboratorio interno alla scuola che permette agli studenti del primo biennio di svolgere un’attività manuale durante le ore curriculari. Il laboratorio prevede il recupero di vecchie bici, la loro sistemazione e la rimessa sul mercato. Questa visita ha offerto agli alunni un’interessante prospettiva sul concetto di economia circolare.

Questa esperienza ha indubbiamente rappresentato per gli studenti un’occasione importante per arricchire il loro bagaglio culturale e professionale, consentendo loro di acquisire e consolidare le competenze necessarie per il compimento del loro percorso di studi in vista della loro realizzazione professionale.