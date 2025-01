Caltanissetta, gli studenti della 5R del Liceo “A. Volta” ospiti della Casa Protetta Santa Maria Odigitria di Delia

Nell’ambito delle attività previste dal concorso scolastico promosso dall’ altra Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito-Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, dal titolo “1945: LA GUERRA È FINITA “.

“Abbiamo avuto il piacere e l’onore di collaborare con gli studenti della 5 R del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta abilmente guidati dalla Professoressa di Storia e Filosofia Sonia Cazzetta.”

L’iniziativa accolta con grande entusiasmo dal gruppo dirigente della struttura presente sul territorio da oltre un decennio e diretta con grande professionalità dalla Presidente della Coop.va EMERA S.C.S. Onlus Paola Cutaia, vuole riportare l’attenzione sul dramma esistenziale che hanno vissuto i civili: da sempre la Guerra di Liberazione e la fine della Seconda Guerra Mondiale sono rappresentate come una vittoria politica e militare, trascurando da questa narrazione il vissuto dalle vittime civili di quel conflitto. La popolazione ha infatti subito sulla propria pelle gli orrori di quel tremendo conflitto: dai bombardamenti degli alleati alle rappresaglie nazifasciste, fino agli ordigni bellici inesplosi che nei decenni a venire hanno continuato a produrre cecità, invalidità e mutilazioni. Capire e comprendere quelle sofferenze di allora può aiutare le nuove generazioni a conoscere il vero prezzo delle guerre e le conseguenze per le popolazioni coinvolte, in uno scenario che va ben al di là della narrazione vincitori-vinti. Gli studenti hanno incontrato e intervistato gli ospiti oggi ultranovantenni della Casa Protetta Santa Maria Odigitria attingendo testimonianze dirette di quell’epoca e producendo un interessante docufilm che ha partecipato al concorso di cui la scuola si è fatta promotrice