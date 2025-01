Caltanissetta. Gli studenti del Liceo “Ruggero Settimo” a Catania alla simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

CALTANISSETTA. Un nutrito gruppo di studenti del Liceo “Ruggero Settimo”di Caltanissetta, diretto da Loredana G. Schillaci, ha partecipato a Catania alla simulazione di una seduta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (IMUN Catania – United Network) rappresentando un Paese del mondo e le posizioni da quest’ultimo assunte su temi di primaria importanza quali, ad esempio, l’educazione, l’economia, l’ambiente.

Durante le simulazioni gli studenti hanno utilizzato le strategie usate dai diplomatici, quelli veri, per stringere alleanze e cercare soluzioni alle tante delicate questioni mondiali. E’ una metodologia didattica efficace e orientativa che consente ai giovani di mettersi in gioco mettendo sul campo competenze operative, conoscenze, capacità di relazione. I lavori si sono svolti in varie commissioni nelle quali ciascun gruppo ha approfondito un argomento differente e, a conclusione, gli studenti sono arrivati ad una draft resolution, cioè una decisione unanime, una risoluzione contenente una proposta concreta per risolvere il problema assegnato.

Ovviamente, come durante una sessione dell’ONU, tutto si è svolto in lingua inglese. Dopo tre giorni di intensa attività ben otto studenti della scuola hanno ricevuto l’attestato di HONORABLE MENTION (menzione d’onore) per essersi distinti per merito e dedizione con risultati eccellenti. Sono stati premiati al termine dell’iniziativa Giulia Andolina, Marta Battaglia, Sabrina Curatolo, Francesca Canaletta, Giuseppe Falcone, Raoul Giarratano, Giada Grizzanti, Benedetta Sfalanga.