Caltanissetta, acqua non potabile da 8 giorni. Gambino: “Situazione ormai insostenibile”

“Oggi è l’ottavo giorno che a Caltanissetta viene distribuita acqua non potabile. Stamattina ho appreso che sono partite da parte della Procura delle indagini, anche a seguito della denuncia che avevo presentato, sulla distribuzione idrica. Poco fa mi sono recato alla guardia di finanza per integrare la denuncia, che feci a suo tempo perché nei nostri rubinetti non arrivava acqua, con il nuovo disservizio legato alla fornitura di acqua non potabile e quindi non idonea agli usi alimentari”. Lo ha comunicato l’ex sindaco di Caltanissetta, oggi consigliere comunale di Avanti Così, Roberto Gambino, annunciando di aver depositato una nuova integrazione alla sua querela di qualche settimana fa. “Ricordo a tutti – continua Gambino – che il servizio idrico prevede la fornitura nei nostri rubinetti di acqua potabile e non si capisce come mai da ormai 8 giorni ci sia un divieto. Il sindaco giustamente ha emesso un’ordinanza di divieto di consumo perché sono stati riscontrati dei valori che noi non conosciamo ma è una situazione ormai insostenibile. Ormai le bottiglie di acqua minerale fanno parte del nostro panorama domestico ma c’è chi se lo può permettere e chi no. Ho chiesto alle autorità competenti di intervenire visto che c’è già un fascicolo aperto alla Procura e speriamo che al più presto si risolva il problema”.