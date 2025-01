Australian Open, Zverev primo semifinalista. Attesa per Alcaraz-Djokovic

(Adnkronos) – In attesa di Sinner-De Minaur e Sonego-Shelton, prende forma la semifinale della parte bassa del tabellone degli Australian Open. Il primo semifinalista a Melbourne il numero 2 del ranking Alexander Zverev, che nei quarti ha superato in quattro set lo statunitense Tommy Paul (7-6, 7-6, 2-6, 6-1, in poco più di 3 ore e mezza). Venerdì si giocherà la chance di entrare in finale contro uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, impegnati tra poco sulla Rod Laver Arena. Il primo semifinalista a Melbourne è Zverev, che ha liquidato la pratica Tommy Paul con più difficoltà del previsto. Il tedesco ha rischiato, ma è riuscito a brekkare in due momenti chiave della partita (quando l'americano è andato a servire per il set) e ha poi risolto la pratica al tie-break. Per Zverev, è la nona semifinale Slam in carriera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)