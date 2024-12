Verissimo, le interviste e gli ospiti di oggi sabato 28 dicembre

(Adnkronos) – Oggi, sabato 28 dicembre, andrà in onda una puntata speciale di 'Verissimo' con le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin con una sorpresa inedita. L'appuntamento è alle 16:00 su Canale 5. La storia d'amore da favola di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che nel 2024 sono diventati marito e moglie. In studio, un uomo che ha sfidato tutti i cliché, Rocco Siffredi con sua moglie Rozsa Tassi. E Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo. Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. E l'intervista inedita di Valeria Rossi, la cantante che con Tre parole è il simbolo dell'estate italiana dei primi anni duemila. A Verissimo i 20 anni di matrimonio artistico tra Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Inoltre, in studio due sorelle sempre unite nelle difficoltà della vita, Silvia e Giulia Provvedi.

Al Bano sarà a Verissimo con la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo. Silvia Toffanin accoglierà una grande amica di Verissimo, Iva Zanicchi. Dall’amore per la sua famiglia ai più importanti progetti personali: ospite a Verissimo Michelle Hunziker. E ancora a Verissimo l’emozione di essere diventati genitori di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Per il periodo natalizio, anche sabato 4 e domenica 5 gennaio il talk show di Canale 5 sarà in onda con 'Verissimo – Le storie'. Sabato 11 e domenica 12 gennaio primi appuntamenti, ricchi di ospiti e sorprese, dell’edizione 2025 di Verissimo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)