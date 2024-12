Tutto pronto a Gela per la DevFest, il 14 dicembre al teatro Eschilo esperti e appassionati di tecnologia a confronto

Tutto pronto per la DevFest, ovvero la festa degli sviluppatori, appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo che si ritroveranno a Gela il prossimo 14 dicembre in occasione della seconda edizione dell’evento. Per la quindicesima edizione nel mondo, la decima per il Google Developer Gela (GDG), la conferenza itinerante chiude il suo ciclo proprio a Gela, al teatro Eschilo, dalle 15,00 di sabato. Si riuniranno in un unico luogo per poter condividere idee e soluzioni innovative.

Questa mattina l’evento è stato presentato dagli organizzatori nella sala giunta del municipio, alla presenza del Sindaco Di Stefano e dell’assessore Franzone.

Oltre ad approfondire temi di grande attualità come l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie emergenti, la DevFest sarà anche un’occasione preziosa per connettersi con realtà aziendali di spicco e con esponenti di punta del panorama tecnologico locale ed internazionale.

Saranno14 gli interventi proposti sia in lingua italiana che in lingua inglese e Google Developer Expert (GDE) provenienti da Polonia, Germania, Francia, Lussemburgo e Repubblica Ceca.

Previsto un concorso a premi co-organizzato dal Rotary club di Gela e dell’ITT Morselli rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie.