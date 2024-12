Serie D. La Nissa piega 1-0 l’Akragas al 90′: la decide Samake con un colpo di testa vincente

E’ arrivato al 90′ il gol partita con il quale la Nissa ha sconfitto 1-0 l’Akragas in una tra le classiche del calcio siciliano più sentite. Diciamolo subito: non è stata una gran bella partita. Nel primo tempo le due squadre hanno prodotto qualche tentativo che, tuttavia, non ha quasi mai impensierito le rispettive difese avversarie.

Tra Nissa e Akragas, pertanto, nel primo tempo ha vinto soprattutto l’agonismo, con le due squadre che giocavano molto a centrocampo e che, quando cercavano di affondare, lo facevano con conclusioni poco incisive. Con queste premesse, il match s’è chiuso sullo 0-0 nel primo tempo.

Nella ripresa, Campanella ha avuto il merito di variare il quadro tecnico tattico del match prima con l’ingresso di Tumminelli al posto di un Bonanno poco incisivo, e poi con la sostituzione di Semenzin (tra i migliori e più combattivi dei suoi) con Samake. Queste due mosse hanno dato ritmo, velocità e imprevedibilità alla manovra di una Nissa che si appoggiava a sponda su Diaz ma riusciva a variare il proprio gioco.

E proprio da una di queste variazioni è arrivata la prima vera occasione per i biancoscudati con Tumminelli il cui tiro a giro s’è stampato sul palo a portiere battuto. L’Akragas ha controbattuto con un’azione in verticale sulla quale è andato a segno il suo attaccante greco Christopoulos, ma il gol è stato annullato per un presunto fuorigioco tra le proteste dei giocatori e dei dirigenti dell’Akragas secondo cui il gol era regolare.

Tumminelli ci ha provato ancora a far gol, ma la sua staffilata è stata deviata in angolo dal portiere avversario. Akragas ancora pericoloso e Cassano chiamato a superarsi per mantenere la porta inviolata. Al 90′ la rete decisiva: su angolo di Rotulo è stato Samake a colpire di testa e a piazzare il pallone laddove il portiere ospite non poteva arrivare.

1-0 e vittoria per la Nissa contro un Akragas comunque da elogiare per l’atteggiamento con il quale ha condotto l’incontro. Una squadra che certamente non è sembrata da ultimo posto contro una Nissa che è riuscita solo nella ripresa a penetrare il bunker avversario con Samake. Con la vittoria conquistata, la Nissa vola al 7° posto in classifica, mentre l’Akragas resta ferma all’ultimo posto.

Nel dopo gara, infine, cerimonia di dedicazione della sala stampa e della tribuna stampa a due simboli del giornalismo nisseno morti poco tempo fa come Pippo Grosso e Lino Lacagnina. La cerimonia, alquanto toccante, s’è svolta nella sala stampa dello stadio “Tomaselli”.