Serie D. La Nissa chiude il 2024 sfidando al “Dino Liotta” il Licata penultimo in classifica

La Nissa domenica 22 dicembre chiuderà un 2024 per lei comunque indimenticabile sfidando fuori casa il Licata che, proprio in queste ultime ore, è tornato sotto la guida di un’icona del calcio licatese come Pippo Romano.

La squadra di Giovanni Campanella, che ha 21 punti in classifica, affronterà un Licata che, invece di punti ne ha 12, ma che, proprio in queste ultime giornate di campionato, ha peggiorato il proprio rendimento, con la conseguenza che ora si trova al penultimo posto nella classifica del girone I nella quale, invece, la Nissa è al momento settima.

Ci si aspetta una gara intensa, dura ma corretta sia tra i ventidue in campo che tra le tifoserie sugli spalti. Insomma, il clima ideale per assistere tra Licata e Nissa ad una bella partita di calcio e a vivere una festa di sport. Licata – Nissa evoca grandi sfide che popolano la memoria dei tifosi.

Di sicuro, si tratta di un derby che costituisce una trasferta ideale per il tifoso della Nissa che vuol seguire la propria squadra fuori casa. La Nissa punta a conquistare i tre punti per sollevarsi ulteriormente rispetto ad una classifica che solo ora comincia a far registrare i frutti sperati.

Arbitrerà la gara Deborah Bianchi della sezione Aia di Prato. Probabile formazione: Elezaj, Mannino, Loza, Dalloro, Bieto, Bruno, Semenzin, Rotulo, Diaz, Bonanno, Maltese.