San Cataldo. Il 14 dicembre torna “Babbo Natale in moto”: ecco il programma

Il Moto Club San Cataldo 22, in collaborazione con i Comuni di San Cataldo, Caltanissetta e Serradifalco, annuncia con entusiasmo la quarta edizione di “Babbo Natale in Moto”, in programma il 14 e 15 dicembre 2024. L’iniziativa promette due giornate ricche di emozioni, divertimento e spirito natalizio, coinvolgendo grandi e piccini con un programma pensato per tutta la famiglia.

Il programma

Sabato 14 dicembre

Ore 14:30: Raduno presso il Monumento ai Caduti a San Cataldo.

Ore 15:15: Partenza verso Caltanissetta.

Ore 15:30: Sosta presso il Comune di Caltanissetta, dove il Club Ducati, il Vespa Club, il Rifugio dei Centauri e il Moto Alex B di Pietraperzia allestiranno gazebo per distribuire gadget, panettoni e caramelle ai presenti.

Ore 17:30: Partenza verso Serradifalco.

Ore 18:00: Sosta presso il Comune di Serradifalco, con il supporto del Drake Bikers Club, che distribuirà anch’esso gadget e dolci natalizi.

Ore 20:00: Arrivo nel quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna di Caltanissetta, dove i partecipanti saranno accolti con cibo e bevande calde per concludere in allegria la prima giornata.

Domenica 15 dicembre

Ore 09:00: Raduno al Monumento ai Caduti a San Cataldo.

Ore 09:15: Giro per le vie del paese con le moto in festa.

Ore 12:30: Beneficenza e solidarietà presso la Comunità “Germoglio & Alba”.

Ore 16:00: Nuovo raduno al Monumento ai Caduti e secondo giro per le vie del paese.

Ore 18:00: Visita al Comitato di via Don Bosco a San Cataldo, con un’accoglienza calorosa da parte della comunità locale con degustazione e atmosfera natalizia con le suggestive luminarie allestite dai commercianti e dal comitato Don Bosco

Ore 20:00 conclusione presso il Dam, piazzetta Falcone Borsellino

Oltre alla presenza scenografica dei Babbo Natale motociclisti, l’evento offre una speciale estrazione gratuita di giocattoli per i bambini, insieme alla distribuzione di panettoni e caramelle. La giornata di domenica sarà arricchita dall’esibizione della scuola di danza Marilyn Dance, diretta da Marinella Saetta, che intratterrà il pubblico la domenica mattina tra le 9:00 e le 11:00.

Solidarietà e comunità. Uno degli obiettivi principali dell’evento è unire il piacere della festa con gesti concreti di solidarietà. Parte del programma sarà dedicata alla beneficenza, con la visita alla Comunità “Germoglio & Alba” e la partecipazione attiva del Comitato di via Don Bosco.

Un Natale a tutto gas. L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso nel calendario natalizio della città, unisce la passione per le moto con il desiderio di regalare momenti di gioia. Con la partecipazione di numerosi club motociclistici e il supporto delle istituzioni locali, il Moto Club San Cataldo 22 si conferma promotore di eventi che rafforzano lo spirito di comunità.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Luigi Vullo al numero 391.7671813 o F.lli Faraci al 333.4155838.

L’evento è un’occasione imperdibile per vivere un Natale diverso, tra tradizione, emozione e il rombo dei motori.