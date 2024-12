Roma, fumo in metro: chiuse stazioni di Spagna e Flaminio, 16enne intossicato

(Adnkronos) –

Chiuse oggi, 29 dicembre, le fermate della metropolitana in piazza di Spagna e piazzale Flaminio, nel centro di Roma, prese d'assalto da migliaia di turisti. In piazza di Spagna autobotti dei vigili del fuoco e volanti della polizia, impegnati nelle verifiche dopo la segnalazione di "fumo sospetto". Gli utenti della metro sono stati dirottati verso la vicina stazione Barberini. Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alla stazione metro di Piazza di Spagna e anche a piazzale Flaminio. La chiusura delle due stazioni della metro A di Roma è stata la conseguenza, a quanto si apprende, di uniincendio divampato in un capannone di pertinenza della metropolitana, in prossimità di un cantiere. Le fiamme hanno causato fumo che ha invaso i binari della metropolitana, motivo per cui è stata decisa la chiusura delle due stazioni. Un ragazzo di 16 anni a causa del denso fumo che ha invaso le stazioni delle metro è rimasto intossicato ed è stato prelevato dall'ambulanza all'uscita metro di Villa Borghese e trasportato in codice rosso al Bambino Gesù. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)