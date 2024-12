Riesi. Pronto e gratuito il Trenino che il 27 e 28 dicembre farà vivere la magia natalizia alle famiglie

RIESI. Un vero e proprio viaggio nella magia natalizia di Riesi. E’ quello che sarà possibile fare nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2024 a Riesi con il Trenino di Natale. Gli orari in cui sarà possibile salire sul trenino e compiere il classico giro vanno dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00

Il percorso del trenino natalizio prevede la Partenza dalla Villa La Linìia , Sosta in Piazza Garibaldi e ritorno a Villa La Linìia. Il ticket è gratuito per tutti. Dunque, grande attesa per il Trenino di Natale a Riesi anche per far vivere alle famiglie la magia del Natale. (foto di repertorio)