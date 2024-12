Riesi. Al VI° Charter del Lions Club costituito il primo Club Lions per bambini da 5 a 12 anni

RIESI. Si è svolta la VI Charter del Lions Club Riesi Presieduto dalla Dott.ssa Stefania Ievolella.

Numerose le autorità presenti dal Governatore del Distretto 108yb Sicilia Dott. Mario Palmisciano, al Past Presidente del Consiglio dei Governatori e Good Will Ambassador Avv. Salvatore Giacona, al Presidente della IX Circoscrizione Dott. Cesare Pedi, al Presidente della zona 24 Cav. Antonio Alberto Stella, al coordinatore distrettuale GMT Avv. Antonio Bellia, alla Charman Cuccioli Geom. Valentina Licata, al segretario distrettuale Dott, Salvatore Furnari, al Cerimoniere distrettuale Dott. Ugo Ciulla, al Coordinatore area Comunità. Avv. Fabrizia Segreto inoltre presenti numerosi soci e officer Distrettuali Lions; presenti anche la Dirigente Scolastica dell’Istituto C.M. Carafa Dott.ssa Adriana Quattrocchi e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” Dott.ssa Filippina Romano, presente pure il Presidente Dott. Giuseppe Nanfara e il tesoriere Avv. Giovanni Pace del Rotary club Valle del Salso.

Una giornata trascorsa all’insegna dell’amicizia e dell’armonia, non sono mancati momenti emozionanti come la consegna da parte del Governatore del Distretto 108yb Dott. Mario Palmisciano del Melvin Jones alla Presidente Dott.ssa Stefania Ievolella, la più alta onorificenza dedicata alla dedizione delle singole persone per il servizio umanitario prestato. Un altro momento emozionante e delizioso è stato la costituzione del Cub Club Cuccioli ,un club costituito da bambini dai 5 ai 12 anni. ùPoi c’è stato l’ingresso di quattro nuovi soci che vanno ad arricchire il Club di Riesi ,l’ingegnere Roberto Toscano, la Dott.ssa Anna Drogo., il maestro D’Arte scultore e pittore Onofrio La Leggia e infine Don Salvatore Giuliana Vicario Foraneo della Fonania di Riesi che ha benedetto la giornata essendo la prima domenica D’Avvento.