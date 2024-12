Mussomeli, “Spazi multifunzionali aggregativi diurni (centri sociali aggregativi). Progetto esecutivo. C’è delibera di giunta

MUSSOMELI – La Giunta comunale presieduta dal sindaco Catania ha approvato e presentato il progetto esecutivo “Spazi multifunzionali aggregativi diurni (centri sociali aggregativi)”, destinato a offrire un servizio socio-educativo e ludico per la fascia di età compresa tra i 4 e i 18 anni. Il progetto prevede la realizzazione e l’allestimento di nuovi spazi dedicati a giovani e famiglie, presso il primo piano di Piazzetta Monti, nonché la riqualificazione dell’intero prospetto di Plesso Monti. Il progetto nasce dalla volontà di rispondere alle crescenti necessità della comunità, creando un ambiente sicuro e stimolante in cui bambini e adolescenti possano socializzare, sviluppare competenze relazionali, culturali e creative, e impegnarsi in attività educative di qualità. L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale, stimolare la partecipazione attiva dei giovani e prevenire situazioni di isolamento, offrendo loro un luogo dove poter crescere, imparare e divertirsi. Il primo piano del Plesso Monti sarà quindi trasformato in un centro polifunzionale che ospiterà una serie di attività didattiche, ludiche e ricreative. Il piano di progettazione comprende spazi dedicati all’arte, alla musica, al gioco, e alle attività di gruppo, progettati in modo da favorire il coinvolgimento attivo di ogni singolo partecipante. Grazie alla struttura modulare e versatile, il centro potrà adattarsi alle diverse esigenze educative e sociali, rispondendo così a tutte le esigenze della popolazione giovanile. La realizzazione del progetto rientra in un ampio piano di potenziamento dei servizi sociali sul territorio, con un forte impegno nell’offrire soluzioni concrete e innovative per i più giovani, contribuendo alla costruzione di una comunità più coesa, solidale e dinamica. “Questo progetto rappresenta un passo importante nella nostra strategia di valorizzazione degli spazi pubblici a beneficio della cittadinanza. I giovani sono la nostra risorsa più preziosa, e dobbiamo garantire loro opportunità di crescita, confronto e socializzazione. Il Plesso Monti diventerà un luogo simbolo di inclusione, dove ogni ragazzo e ragazza potrà sentirsi parte di un progetto collettivo,” ha dichiarato il Sindaco. La fase di realizzazione è già avviata, e confidiamo nella rapida approvazione del progetto che ci lascia pensare che il nuovo centro sarà operativo a partire dal prossimo anno, pronto ad accogliere i giovani del territorio in un ambiente ricco di opportunità.