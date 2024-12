Mussomeli, alunni della “Primaria del Plesso Madonna di Fatima del “Leonardo Da Vinci” in scena e gli auguri natalizi

. MUSSOMELI – Puntualissimi, gli alunni della primaria del “Leonardo da Vinci” e pronti e ordinati per l’intrattenimento augurale natalizio, di buon mattino, esattamente alle 9, alla Palestra Comunale “Calogero Tulumello” di Via Madonna di Fatima a Mussomeli, evidentemente guidati e seguiti dai loro insegnanti. Gli alunni in scena hanno tenuto desta l’attenzione del numeroso pubblico presente che, fra applausi, scatti fotografici, sorrisi e saluti a distanza, hanno mostrato gradimento, compiacimento e perché no, anche qualche emozione. Gli alunni in scena, fra sfilate, canti, danze, con la loro vivacità, sotto lo sguardo vigile delle insegnanti, hanno mostrato la loro bravura e la loro gioia per essere stati protagonisti dell’evento natalizio della loro scuola: La scuola primaria del Leonardo da Vinci del plesso Madonna di Fatima. Presente la dirigente scolastica Alessandra Camerota che si è complimentata con gli alunni, i loro insegnanti, ringraziando i papà e le mamme ed il pubblico per la numerosissima presenza ed augurando a tutti un sereno natale.