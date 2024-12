Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri è il nuovo presidente della Srr Ato 4Cl Sud

Il sindaco di Delia è il nuovo presidente della SRR ATO 4 CL Sud. La sua elezione rappresenta una svolta significativa per la gestione del ciclo dei rifiuti nei comuni aderenti. Del Cda, oltre al sindaco di Delia, fanno parte i sindaci di Sommatino e di Riesi, rispettivamente Salvatore Letizia e Salvatore Sardella, eletti a loro volta dall’assemblea dei sindaci che fanno parte della società.

Il nuovo presidente della SRR, esprimendo gratitudine per la fiducia ricevuta, ha evidenziato che il lavoro di squadra sarà essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati. «La gestione dei rifiuti – ha detto – non è una questione secondaria, ma un tema strategico per il futuro delle nostre comunità>>, indicando come nuova priorità l’approccio partecipativo e sinergico che deve coinvolgere i sindaci di tutti i comuni interessati: Gela, Niscemi, Butera, Piazza Armerina, mazzarino, Riesi, Sommatino e Delia.

Il presidente Bancheri ha sottolineato la volontà di costruire una gestione inclusiva, capace di valorizzare il contributo di ogni amministrazione locale. La nuova leadership si impegna a trasformare il ciclo dei rifiuti in un esempio di coesione territoriale, attraverso decisioni condivise e orientate al beneficio collettivo.

La novità è stata ribadita da Sardella e Letizia:

«Siamo determinati a far funzionare questa nuova fase come una vera squadra, valorizzando le specificità di ciascun territorio – hanno ribadito Sardella e Letizia. La cooperazione tra i sindaci dell’assemblea e il Cda sarà fondamentale per affrontare in sinergia le sfide comuni e trasformarle in opportunità. Questo nuovo corso – hanno aggiunto i due menbri del Cda – è un’occasione per costruire un modello innovativo e sostenibile, che guardi al lungo termine. È nostra responsabilità garantire trasparenza e concretezza nel perseguire obiettivi che possano beneficiare tutte le comunità coinvolte».

Il mandato del nuovo Cda – sarà caratterizzato da un forte impegno verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità – ha detto il presidente. Sono già in fase di studio piani per migliorare la raccolta differenziata e per introdurre soluzioni avanzate capaci di trasformare i rifiuti in risorse, garantendo al tempo stesso un impatto positivo sui territori.

Per Gianfilippo Bancheri, il coordinamento e la sinergia tra il Cda e l’Assemblea dei sindaci sarà l’elemento cardine e trainante della nuova governance e segnerà l’inizio della una fase nuova. L’obiettivo è creare un modello sostenibile che valorizzi le peculiarità locali e rafforzi il senso di comunità. La SRR deve diventare un punto di riferimento, grazie a un percorso che punta a conciliare innovazione, sostenibilità e una governance trasparente, sinergica e partecipativa>>.