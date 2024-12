Caltanissetta. Sport e solidarietà con la Nissa Rugby: lancia la card sostenitore e il 20% degli introiti sarà devoluto al centro antiviolenza Galatea

Nuova iniziativa della Nissa Rugby che, ancora una volta, coniuga sport e solidarietà con grande attenzione al territorio. La società nissena della palla ovale lancia la card sostenitore grazie al sostegno dei tre partner, Millesuoli, OZeta e Centro Medico Sedita; una raccolta fondi che avrà anche una finalità benefica, poiché il 20% degli introiti sarà devoluto al centro antiviolenza Galatea di Caltanissetta.

La card avrà un costo di appena 25 euro e potrà essere acquistata nei locali dei partner dell’iniziativa o nella club house della Nissa Rugby allo stadio “M. Tomaselli”.

Un’idea “natalizia” con la quale il sodalizio del presidente Giuseppe Lo Celso chiama, supportato da tre aziende che hanno a cuore la città, a raccolta i tifosi, gli sportivi, i cittadini che oltre a sostenere lo sport, desiderano aiutare un’associazione che dal 2009 con passione e determinazione si spende per contrastare i fenomeni di danno a carico delle donne e portare all’attenzione della collettività il fenomeno dello stalking e della violenza (informando e sensibilizzando tramite convegni, ricerche, corsi di formazione e seminari) consolidando al contempo una rete antiviolenza nel territorio della provincia di Caltanissetta.

Anna Giannone, dell’associazione Galatea, sottolinea: “Siamo felici di consolidare questo sodalizio con la Nissa Rugby. Il centro antiviolenza si impegna a sostenere le donne che vogliono allontanarsi dalla violenza, grazie alle psicologhe, alle avvocate e alle assistenti sociali che collaborano con noi, ma per contrastare questo fenomeno è necessario l’impegno di tutti. Ogni donna deve sentire tutelata la sua dignità e deve percepire che il contesto in cui vive non la giudica, ma anzi, la protegge”.

Giuseppe Lo Celso, presidente della Nissa Rugby, spiega: “Siamo sempre attenti alle tematiche sociali e vicini alle associazioni che operano nel territorio. Oggi l’argomento violenza sulle donne è purtroppo alla ribalta e noi, nel nostro piccolo, vogliamo fare qualcosa, supportando una solida e operosa realtà come Galatea. Grazie a Millesuoli, OZeta e Centro Medico Sedita, ma grazie a tutti coloro i quali vorranno acquistare la card e sostenere il nostro sport, le nostre idee, il nostro impegno, la nostra amata Caltanissetta”.

I tre partner applicheranno una scontistica ‘particolare’ ai clienti che esibiranno la card.