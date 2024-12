Caltanissetta. Sopralluogo dei Vigili del Fuoco al civico 175 di via Redentore per la presenza di lesioni

Caltanissetta. È attualmente in corso sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco all’interno di una palazzina sita in via Redentore al civico 175, i quali hanno riscontrato la presenza di lesioni all’interno delle abitazioni. Ad allertare i Vigili del Fuoco gli stessi condomini, i quali, avendo letto la notizia che poco prima alcune famiglie sono state evacuate al numero 39 in via Redentore per problemi di instabilità alla palazzina, hanno notato le lesioni. La palazzina è di sette piani, composta da due appartamenti per ogni piano. Sul posto sono presenti il sindaco Tesauro e l’assessore Aiello, insieme all’ing. Tomasella, dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune.

Sono in corso valutazioni e verifiche. Inoltre, è da accertare la causa delle lesioni e la possibilità che ci sia una correlazione con le lesioni della palazzina sita al civico 39. Notizia in aggiornamento.