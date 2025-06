A19, Schifani: «Bene la convocazione di Anas, accelerare i lavori è una priorità»

«Il rispetto del crono-programma e l’impegno per garantire la percorribilità dell’autostrada nel più breve tempo possibile sono obiettivi prioritari che continueremo a sostenere con determinazione. La convocazione delle imprese impegnate nei cantieri della A19, da parte di Anas, è un’iniziativa che va nella direzione giusta per accelerare i lavori e ridurre i disagi ai cittadini. Ringrazio l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme per la disponibilità al confronto e alla collaborazione con la Regione Siciliana». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell’A19, Renato Schifani.