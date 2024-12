Caltanissetta. L’Asp prosegue l’implementazione del personale medico che presterà servizio in area ospedaliera e territoriale

È stato conferito l’incarico di specialista ambulatoriale interno nella branca di Cardiologia al dott. Flavio Rimmaudo per 38 ore settimanali, che espleterà per 28 ore a settimana al Poliambulatorio di Gela, per 6 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Mazzarino e per le restanti 4 ore al Poliambulatorio di Butera.

Conferito anche l’incarico libero professionale di medico con specializzazione in Ostetricia e Ginecologia al dott. UGM Lo Valvo, il quale presterà servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero S.Elia di Caltanissetta secondo la disponibilità data dal professionista.

L’ASP continua a fronteggiare la grave carenza di personale medico mettendo in atto ogni procedura di reclutamento resa possibile dalla normativa a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, della turnazione dei dirigenti medici e dell’abbattimento delle liste di attesa.

Stabilizzati e immessi in ruolo anche i dirigenti veterinari Maria Rita Latona e Calogero Castronovo, rientrati nella procedura di stabilizzazione del personale veterinario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, consentendo all’Azienda di non disperdere la professionalità acquisita allo scopo di migliorare la capacità di risposta del servizio ai bisogni degli utenti.