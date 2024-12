Caltanissetta. I ragazzi di Volunteers e la comunità “Mamma Carolina” in campo con un “Goal per la solidarietà”

Il 29 novembre 2024 si è svolta un’iniziativa dal forte valore simbolico: noi ragazzi di Volunteers, insieme ai giovani della comunità penale minorile “Mamma Carolina”, abbiamo dato vita a un vero e proprio “goal per la solidarietà”.

Un evento originale che ha trasformato un semplice pomeriggio in un’occasione speciale per chi aveva bisogno di un momento di leggerezza e che ha offerto ai volontari un’esperienza di confronto e crescita personale attraverso una partita di calcio ai campetti Lombardo.

L’evento ha avuto un grande impatto, coinvolgendo anche molte persone esterne all’associazione.

Partecipanti e spettatori, pur non appartenendo tutti al gruppo organizzativo, hanno sposato la causa, contribuendo attivamente e con entusiasmo. La giornata si è conclusa con un caloroso momento conviviale durante una merenda, un’occasione perfetta per creare legami e conoscersi meglio.

Questo, come molte altre attività di Volunteers, è un esempio concreto di come la solidarietà possa unire e arricchire tutti, anche chi spesso rimane escluso dal consorzio sociale.

Volunteers è la più ampia rete italiana dedicata al volontariato giovanile, creata da giovani per giovani.

L’associazione ha preso vita tre anni fa a Catania, grazie all’intuizione di Padre Miguel e Vittorio Torrisi, e in breve tempo si è radicata in tutto il territorio nazionale. Spesso si è creduto, sbagliando, che i giovani fossero disinteressati al volontariato o all’impegno sociale, quando in realtà mancava loro un punto di riferimento e Volunteers nasce proprio per colmare questo vuoto.

I principali referenti dell’organizzazione a Caltanissetta sono: Alessia Bertuccio, Andrea Amico, Asil Dell’Utri, Aureliano Cereda, Aurora Macaluso, Caterina Curatolo, Chiara Marchese, Claudia Salvaggio, Daniele Bonura, Daria Sabella, Diego Vilardo, Eleonora Emma, Francesco Carletta, Gloria Russotto, Karol Minglino, Mattia Ventura, Rebecca Caruso, Romana Ravetto Antinori, Rosario Raciti, Sabrina Curatolo, Salvatore Cancemi, Serena Tropea, Stefano Vizzini, Vittorio Torrisi.

“Volunteers dimostra ogni giorno che fare del bene è alla portata di tutti, basta iniziare! Invitiamo i giovani nisseni a unirsi a noi: insieme possiamo trasformare piccoli gesti in grandi cambiamenti. Perché fare del bene, con Volunteers, significa anche divertirsi e crescere insieme!”.